Het nieuwe socialemediaplatform van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump moet volgende maand worden uitgebracht, blijkt volgens persbureau Reuters uit een vermelding in de App Store.

De onderneming is het fusiebedrijf van de Trump Media & Technology Group (TMTG) en de Digital World Acquisition Group en zal onder de naam van eerstgenoemde aan de slag gaan. TMTG moet volgens Trump een tegenhanger worden van de "liberale mediabedrijven", zoals Twitter.

Uit de vermelding in de App Store blijkt dat de iPhone-app van het sociale medium 21 februari op President's Day moet uitkomen. Dat is een feestdag in de Verenigde Staten ter ere van alle presidenten. Voor die tijd zouden geselecteerde gebruikers al kennis kunnen maken met het platform.

Net als Twitter gaat de app functies bieden om mensen en trending topics te volgen. Het equivalent van een tweet zal op het sociale medium "waarheid" worden genoemd. Eigenlijk had het platform vorig jaar al moeten verschijnen, maar de ontwikkeling liep enkele maanden vertraging op.

Trump is al ongeveer een jaar verbannen van Twitter vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Als reden noemde Twitter "het risico van verdere aanzetting tot geweld". In juni kondigde Facebook aan de voormalig president nog zeker twee jaar te weren.