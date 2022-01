Google heeft vijf patenten van Sonos geschonden, heeft de Amerikaanse International Trade Commission donderdag geoordeeld. De techgigant mag in de Verenigde Staten geen producten meer importeren die het intellectuele eigendom van het speakerbedrijf schenden, schrijft The New York Times.

De partijen voerden al twee jaar lang een juridische strijd over de kwestie. Een van de geschonden patenten heeft betrekking op het aanpassen van het volume van apparaten. Andere patenten gaan onder meer over het synchroniseren van meerdere apparaten.

Nu er een definitieve uitspraak van de Amerikaanse handelscommissie is, gaat het importverbod over zestig dagen in. Gedurende die tijd zal de zaak ook nog worden onderworpen aan een presidentiële beoordeling.

Sonos had de handelscommissie gevraagd de import van Google-producten te blokkeren die volgens het speakerbedrijf inbreuk maken op zijn patenten. Het gaat om Google Home-luidsprekers, Pixel-telefoons, -laptops, -tablets en Chromecast. Deze producten worden in China gemaakt en naar de Verenigde Staten verscheept.

De uitspraak bevestigt de voorlopige bevindingen van een rechter van de International Trade Commission in augustus. Ook die oordeelde dat Google vijf patenten van Sonos heeft geschonden. Na de eerste uitsprak kwam de volledige commissie bijeen voor een eindoordeel.

Google heeft aan alternatieve ontwerpen gewerkt

Een woordvoerder van Google zegt het niet eens te zijn met de uitspraak, maar zich geen zorgen te maken over de import van producten.

De techgigant heeft sinds de uitspraak in augustus gewerkt aan alternatieve productontwerpen, die de patenten niet zouden schenden. Volgens de woordvoerder heeft de handelscommissie daar geen bezwaar tegen.

Google heeft de techniek in handen gekregen toen Sonos in 2013 de muziekdienst Google Play Music met zijn systeem wilde laten samenwerken. De speakermaker gaf Google toen gedetailleerde schema's waarin stond hoe het systeem werkte. Het techconcern maakte toen nog geen luidsprekers.