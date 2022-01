De fysieke editie van de grote gamebeurs E3 gaat dit jaar opnieuw niet door. Net als vorig jaar wordt er weer een digitaal evenement georganiseerd vanwege het coronavirus, meldt VentureBeat.

De E3 is een jaarlijkse vakbeurs voor de game-industrie om de nieuwste ontwikkelingen te presenteren. Het online evenement vindt vermoedelijk plaats in juni, al is een precieze datum nog niet bekend.

"Vanwege de aanhoudende gezondheidsrisico's rond COVID-19 en de mogelijke impact ervan op de veiligheid van exposanten en aanwezigen, zal de E3 in 2022 niet fysiek worden georganiseerd", zegt organisator ESA tegen VentureBeat.

De beurs werd in 2020 afgelast vanwege de coronacrisis en vorig jaar vond de E3 ook alleen digitaal plaats. De organisator had eigenlijk verwacht dat een fysiek evenement dit jaar weer mogelijk zou zijn in de Amerikaanse stad Los Angeles, maar dat is vanwege de omikronvariant van het coronavirus toch niet het geval.