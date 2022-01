Banken moeten meer doen om te voorkomen dat klanten slachtoffer worden van fraude bij het overmaken van geld naar andere bankrekeningen, zegt de Consumentenbond.

Volgens de bond worden de laatste jaren steeds meer mensen het slachtoffer van onder meer Whatsappfraude, helpdeskfraude en spoofing.

Bij bankspoofing doen oplichters zich voor als een bekende of een officiële instantie. Criminelen bellen met een vervalst telefoonnummer van de bank om klanten te verleiden geld over te maken naar een rekeningnummer. De geschatte schade daarvan bedroeg vorig jaar 44 miljoen euro.

De belangenvereniging zegt dat negen op de tien consumenten vinden dat banken "veiligheid boven gemak moeten stellen door het moeilijker te maken om snel grote bedragen over te maken naar onbekende rekeningnummers". De Consumentenbond baseert zich daarvoor op een eigen panelonderzoek onder ruim achtduizend respondenten.

Limieten verschillen erg per bank

Om fraude tegen te gaan hebben ING, Volksbank en Triodos Bank een wachttijd van enkele uren ingebouwd als een klant de limiet voor overboekingen verhoogt. Zo kan een klant niet meteen datzelfde bedrag overmaken. Maar ABN AMRO en Knab hanteren volgens de bond nog altijd hoge overboeklimieten van respectievelijk 250.000 en 50.000 euro en die zijn niet te verlagen.

"Heel raar en onwenselijk dat je als klant niet zelf mag bepalen wat je limiet is", zegt directeur Sandra Molenaar. "Deze banken zeggen tegen ons dat hun klanten dat nu eenmaal zo willen, maar uit onze enquête blijkt wat anders: de meeste consumenten zeggen graag gemak in te leveren voor een betere bescherming tegen oplichting."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.