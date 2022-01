De politie heeft deze week twee mannen uit Vlaardingen aangehouden op verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen. Ze verkochten valse bewijzen aan mensen, zonder dat die mensen daadwerkelijk waren gevaccineerd tegen COVID-19. Een van de verdachten werkte bij de GGD, meldt de politie donderdag.

De twee 28-jarige mannen werden door de politie opgespoord na een anonieme tip. Mensen konden bij hen een vaccinatiebewijs kopen door een bedrag tussen de 300 en 800 euro neer te tellen.

Vervolgens werden de persoonsgegevens van die mensen in het registratiesysteem van de GGD gezet, zonder daarvoor daadwerkelijk geprikt te hoeven worden. De kopers kregen op die manier wel een QR-code die ze konden gebruiken om binnen te komen op locaties waar die code verplicht is.

Van de man die bij de GGD werkte, bleek het contract al niet meer verlengd voordat hij werd aangehouden. De reden daarvoor is niet duidelijk.

De aangehouden mannen zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven langer vastzitten. De politie en het Openbaar Ministerie zijn nog bezig met het onderzoek naar de fraude. Daarbij wordt onder meer bekeken hoeveel mensen valse vaccinatiebewijzen kochten en wie dat zijn.

