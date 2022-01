Welke deurbellen met camera zijn de beste? En welke hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een deurbel met camera kan handig zijn als je meteen wil zien wie aanbelt, zonder dat je de deur hoeft open te doen. Een bijkomend voordeel is dat dit apparaat tegelijkertijd een beveiligingscamera is die de voorkant van je woning permanent in de gaten houdt. Via een app kun je de beelden op je smartphone bekijken. Ook als je niet thuis bent.

De prijzen van deurbellen met camera kunnen behoorlijk variëren. Je hebt ze al voor ver onder de 100 euro. Maar de prijzen kunnen oplopen tot ruim boven de 200 euro. De prijs zegt overigens niet alles over de kwaliteit.

De Consumentenbond test deurbellen met camera op onder meer ingebruikname en gebruiksgemak, de beeldkwaliteit, bewegingsdetectie en notificaties. In totaal zijn 65 beveiligingscamera's getest die goed verkrijgbaar zijn. Ze zijn onderverdeeld in Beste uit de Test: Ring Video Doorbell Pro 2binnencamera's (19), buitencamera's (35) en deurbellen met camera (11).

Beste uit de Test: Ring Video Doorbell Pro 2

Prijs: 249 euro

Testoordeel: 7,9

Maximale resolutie video: 1.536 bij 1.536 pixels

Beeldhoek volgens fabrikant: 150 graden

De Ring Video Doorbell Pro 2 is een relatief dure bel, maar hij is het geld wel waard. De gebruiksinstellingen zijn erg makkelijk. De bewegingsmeldingen zijn goed. En ook op erg donkere dagen laat dit apparaat prima zien wie bij je op de stoep staat.

Als je voor de deur staat bij iemand die een Video Doorbell Pro 2 heeft, ben je helemaal in beeld. Dus echt van top tot teen. Het fisheyebeeld is weliswaar sterk vertekenend, maar tegelijk goed, scherp en helder. Vanwege het gebruik van infrarood licht ziet het er 's nachts allemaal een beetje spookachtig uit.

Een klein nadeel van dit apparaat is dat beelden opnemen alleen met een betaald abonnement via de cloud kan. Een andere mogelijkheid is er niet. Daar staat tegenover dat deze camera heel makkelijk is in gebruik. Als iemand aanbelt, krijg je een berichtje op je telefoon met een foto van de persoon die voor de deur staat. Via je telefoon kun je dan meteen vragen wat die ander wil. Het geluid is goed en helder.

Beste Koop: Ring Video Doorbell Wired

Richtprijs: 59 euro

Testoordeel: 7,4

Maximale resolutie video: 1.920 bij 1.080 pixels

Beeldhoek volgens fabrikant: 155 graden horizontaal, 90 graden verticaal

Deze cameradeurbel van Ring is een stuk goedkoper dan de Video Doorbell Pro 2 van hetzelfde merk. En hoewel het best een goed apparaat is, kleven er ook wat nadelen aan. Zo is de beeldkwaliteit 's nachts matig. En het bestaande geluid van je bel is niet meer bruikbaar als je deze camera eenmaal hebt gemonteerd. Bij de Pro 2 is dat niet zo.

Wil je toch een deurbel door je huis laten schallen als er iemand voor de deur staat, dan moet je nog een product kopen. Bijvoorbeeld de Ring Chime tweede generatie voor 35 euro of de Ring Chime Pro tweede generatie voor 59 euro.

Deze Beste Koop heeft ook zeker positieve punten. Een gesprek voeren gaat goed. Ook de bewegingsmeldingen zijn goed en de smartphoneapp werkt heel prettig. Als je geen problemen met de minpuntjes hebt, heb je een goedkope en heel gebruiksvriendelijke videodeurbel.

