Spoilers markeren in een chatgroep en grip op je uitgaven krijgen door te kijken naar je energiekosten. Dit zijn de apps van de week.

Grip

Als je zoekt naar manieren om te besparen, dan kun je daar een app voor gebruiken. Bijvoorbeeld Grip. Deze app is gemaakt door ABN AMRO, maar werkt ook als je een rekening hebt bij ING, Rabobank, ASN, Regiobank, SNS Bank of bunq.

In de app voeg je jouw betaalrekeningen toe en krijg je een overzicht van waar jij je geld aan uitgeeft, hoeveel er binnenkomt en hoeveel je in de maand nog over hebt. De app zet alles automatisch in categorieën.

Handig is dat de app ook je vaste kosten zoals abonnementen bijhoudt. Op deze manier weet je niet alleen waar je maandelijks aan toekomt, maar is het ook makkelijk om na te gaan welke abonnementen je eventueel kunt stopzetten.

Nieuw onderdeel van de app is een energiehulpje. Dit helpt je om te besparen op je energiekosten en helpt ook als je wil overstappen.

Download Grip voor Android of iOS (gratis).

Maracaibo Digital

Het bordspel Maracaibo is nu speelbaar via je smartphone of tablet. Dit spel speelt zich af in het Caribisch gebied van de zeventiende eeuw. Spelers besturen een schip dat in een cirkel vaart en bij steden en dorpjes stopt voor verschillende acties. Het doel is om uiteindelijk de meeste punten te verdienen door het meeste invloed in het gebied te krijgen.

In de game kun je gewoon standaard potjes spelen, zoals je ook thuis aan de tafel zou doen. Je kunt dan tegen andere spelers strijden, maar ook tegen de computer. Interessanter is de campagnemodus, waarbij er een verhaalelement wordt toegevoegd. In verschillende rondes verandert het speelbord dan beetje bij beetje. Beide speelmodi zijn in vijf verschillende moeilijkheidsgraden te spelen, zodat je altijd een uitdaging hebt.

Helaas is er nog geen online multiplayer aanwezig, zodat je enkel lokaal tegen elkaar kunt spelen. Die optie wordt hopelijk later wel toegevoegd. Het grootste voordeel van dit spel op een scherm spelen is op dit moment daarom vooral dat het veel minder tijd kost om op te zetten.

Download Maracaibo Digital voor Android of iOS (7,99 euro).

102 Bekijk hier de trailer van Maracaibo Digital

Telegram

Er zijn weinig dingen zo irritant als iemand die iets verklapt van een serie of film die je nog niet hebt gezien. In berichtenapp Telegram zijn deze spoilers in groepchats voortaan te verbergen.

De persoon die iets wil delen met de groep, kan een deel van de tekst verstoppen door 'spoiler' als opmaak te kiezen. Dat staat naast opmaakopties zoals 'vet', 'cursief' en 'onderstrepen'. De tekst verschijnt dan pas als iemand erop tikt.

Daarnaast heeft de app nu reacties toegevoegd. Dat zijn emoji die je als reactie op een bericht kunt plakken zonder een heel nieuw bericht te hoeven sturen. Ook zijn alle berichten in de app nu te vertalen, met Nederlands als een van de opties. Deze functie moet je wel eerst even bij de instellingen inschakelen.

Download Telegram voor Android of iOS (gratis).