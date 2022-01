Het is donderdag precies een jaar geleden dat het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool werd bestormd. Twitter heeft daarom een speciaal team samengesteld om schadelijke content op het platform te verwijderen.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Amerikaanse parlementsgebouw, waar parlementariërs op het punt stonden de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Joe Biden goed te keuren. Er vielen meerdere doden.

Sociale media, waaronder Twitter en Facebook, worden ervan beschuldigd extremisten in staat te hebben gesteld de bestorming te organiseren. Daarnaast werden er op de platforms theorieën verspreid dat Trump de verkiezingen door fraude had verloren, al was daar geen bewijs voor.

Twitter zegt donderdag extra te controleren op schadelijke inhoud die te maken heeft met de bestorming van het Capitool. Het bedrijf heeft daarvoor een speciaal team samengesteld. Uit hoeveel personen dit team bestaat, is niet bekendgemaakt.

Woordvoerders van Facebook-moederbedrijf Meta en YouTube zeggen mogelijke bedreigingen nauwlettend in de gaten te houden. Voor zover bekend doen zij dat donderdag niet op een andere manier dan op een normale dag.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.