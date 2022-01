De Franse privacyautoriteit CNIL heeft Google en Facebook donderdag een boete van respectievelijk 150 miljoen en 60 miljoen euro gegeven.

De techbedrijven krijgen de boetes omdat ze Europese gebruikers cookies niet makkelijk laten weigeren. De boete van Facebook heeft alleen betrekking op de Ierse afdeling van het platform, waar het hoofdkantoor is gevestigd.

Cookies zijn kleine bestandjes die op het apparaat opgeslagen kunnen worden. Ze zijn er in verschillende vormen. Sommige zijn nodig om een website te laten draaien, bijvoorbeeld om de bezoeker ingelogd te houden. Andere worden gebruikt om bezoekers online te volgen.

CNIL heeft geconstateerd dat de websites van Facebook, Google en YouTube wel een knop hebben om cookies onmiddellijk te accepteren, maar dat er geen knop is om ze net zo makkelijk te weigeren.

De techbedrijven moeten van de privacyautoriteit hun cookiebeleid in de komende drie maanden aanpassen. Doen ze dat niet op tijd, dan volgt er een dwangsom van 100.000 euro per dag. Google en Facebook hebben nog niet op de boetes gereageerd.

