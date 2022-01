De Chinese chatapp WeChat van techbedrijf Tencent blijft ondanks strengere regels van de Chinese overheid hard groeien. Het aantal dagelijkse gebruikers van zogeheten miniprogramma's in de app steeg vorig jaar met 12,5 procent naar 450 miljoen.

Voor de zoekfunctie van de app kwamen er het afgelopen jaar 200 miljoen maandelijkse gebruikers bij, zeiden Tencent-topbestuurders donderdag tijdens een jaarlijks WeChat-evenement. WeChat heeft nu wereldwijd meer dan een miljard gebruikers. Vooral in China zelf is de app erg groot.

De laatste jaren breidde Tencent de app verder uit, zoals met korte videofeeds. Daarmee begeeft Tencent zich op het terrein van concurrenten als Alibaba en ByteDance, het moederbedrijf van de populaire videoapp TikTok.

Via het sociale netwerk WeChat kun je behalve bellen en berichten sturen ook betalingen doen en microleningen afsluiten.

Tencent wordt al lang in de gaten gehouden door de Chinese overheid, die vreest voor een monopolie. Het bedrijf moest al voldoen aan strengere regels rond online games voor kinderen. Ook moet het alle nieuwe apps en updates van bestaande apps eerst door de overheid laten goedkeuren, voordat consumenten ze mogen gebruiken.

