De jaarlijkse gadgetbeurs CES is in volle gang. We zetten de grootste trends van 2022 op een rij.

Al sinds 1967 presenteren techbedrijven op CES in Las Vegas hun nieuwste innovaties en ontwikkelingen. Dit jaar duurt de beurs een dag korter wegens het coronavirus, maar zijn er alsnog de nodige bedrijven naar het evenement afgereisd. Andere bedrijven presenteerden hun nieuwigheden digitaal, om toch nog een beetje mee te doen.

Televisies met microled en Quantum oled

Televisiemakers Samsung en LG lieten gloednieuwe schermen zien die gebruikmaken van zogeheten microleds. Dat zijn minuscuul kleine lampjes die individueel van elkaar kunnen oplichten en van kleur veranderen, wat zorgt voor een scherm met hoog contrast. Het is de opvolger van oled en belooft een hogere helderheid en minder inbrandproblemen.

Tegelijkertijd presenteerde Sony de eerste zogeheten Quantum Dot oledtelevisie ter wereld. Dit scherm combineert de hoge kleurwaarden en helderheid van een Quantum Dot-scherm met het contrast van oled, wat moet zorgen voor een nog betere beeldkwaliteit.

Een nieuwe Samsung-telefoon en Intel bijt van zich af

Waar je bij eerdere CES-beurzen de nieuwe smartphones haast niet van je af kon slaan, was het dit jaar op dat vlak best rustig. Wel liet Samsung de Galaxy S21 FE zien, wat een betaalbare variant van de eerdere Galaxy S21 moet zijn. Het toestel moet zich meten met de krachtigste modellen en gaat 749 euro kosten.

Apple deelde Intel een jaar geleden een klap uit door de eigen chips te produceren en dus afstand te doen van Intels processoren. Op CES beet de chipfabrikant van zich af door de nieuwste onderdelen te presenteren. De tegenhanger van Apples sterkste chip moet volgens Intel veel beter presteren en is 40 procent sneller dan de voorganger.

Dell probeert een touchbar

Op CES werden ook veel nieuwe laptops getoond van onder andere Lenovo, Asus en Razer. De vernieuwingen zijn wat je zou verwachten: krachtigere chips, met bij Asus en Razer ook videokaarten die hoogwaardige games moeten ondersteunen.

De nieuwe laptop van Dell doet iets bijzonders: deze vervangt de functierij bovenaan het toetsenbord met een aanraakpaneel met oplichtende functies. Het doet denken aan de touchbar die Apple op de MacBooks toevoegde, maar vorig jaar na veel kritiek weer weghaalde.

Robots die op echte mensen lijken

Ook veel robots maakten hun opmars op CES. Zo is er de beonmi 1.0, die met de armen net als een echt mens kan bewegen. Verfijnde motoriek in de handen en armen zorgt ervoor dat de robot zelfs een snufje zout op je eten kan gooien. Ook is de robot te bedienen vanuit virtual reality, zodat je op afstand ergens 'echt' kunt zijn.

Daarnaast is er de Ameca. Deze robot is nu nog een onderzoeksproject met een gezicht vol sensoren. Hierdoor kan de robot net als een echte mens emoties tonen.

