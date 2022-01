Razer heeft woensdag een mondkapje met stemversterking aangekondigd. Gebruikers moeten daardoor beter te verstaan zijn, schrijft de Amerikaanse fabrikant.

Het bedrijf kondigde vorig jaar aan "het slimste mondkapje ter wereld" op de markt te brengen. Het zogenoemde Zephyr-masker zou een ingebouwde versterker krijgen, maar uiteindelijk ontbrak deze functie. Volgens Razer zou het masker anders te zwaar worden en de batterij te snel leeglopen.

De fabrikant brengt nu de Zephyr Pro uit, die alsnog beschikt over de mogelijkheid om een stem te versterken. Het nieuwe mondkapje krijgt een knop waarmee stemversterking aan- en uitgeschakeld kan worden. De stem van de gebruiker wordt hiermee versterkt tot zo'n 60 decibel. Dat is ongeveer de normale sterkte van een stem tijdens een gesprek.

Het masker heeft net als de gewone versie kleine ventilatoren, RGB-lichteffecten en N95-filters. De pro-variant zal 50 euro duurder zijn dan de normale versie, die ook in Nederland wordt verkocht. Het is niet bekend wanneer het nieuwe masker wordt uitgebracht en of het ook in Nederland te verkrijgen zal zijn.

