Instagram test de mogelijkheid tot het bekijken van foto's en video's in chronologische volgorde. Gebruikers kunnen kiezen uit drie opties, schrijft directeur Adam Mosseri op Twitter.

Mosseri kondigde eerder al aan dat de functie dit jaar terug zal komen. Een beperkt aantal gebruikers krijgt nu drie opties als test.

De eerste noemt het bedrijf 'Home' en dat is de tijdlijn zoals deze nu voor alle gebruikers bestaat. De tweede optie heet 'Favorites' en toont foto's en video's van accounts die gebruikers zelf hebben geselecteerd in chronologische volgorde. De laatste mogelijkheid is 'Following', waarbij foto's en video's van alle accounts in chronologische volgorde worden weergegeven.

Instagram stopte in 2016 met het chronologisch weergeven van posts op de tijdlijn. Het bedrijf besloot toen foto's en video's die relevant voor de gebruiker zijn voortaan als eerste te tonen.

De volgorde wordt nu gebaseerd op een algoritme dat rekening houdt met de relatie die de gebruiker met de auteur heeft, het moment dat de foto is geplaatst en de waarschijnlijkheid dat de gebruiker in de inhoud geïnteresseerd is.

De verandering kon destijds op veel kritiek rekenen. Veel gebruikers klaagden dat ze berichten van vrienden niet meer op tijd in hun tijdlijn zagen verschijnen.

