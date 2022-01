Ubisoft gaat zijn eigen abonnementsdienst beschikbaar maken voor Xbox-consoles, heeft de gameontwikkelaar woensdag aangekondigd.

Ubisoft+ is op dit moment alleen beschikbaar voor pc en cloudstreamingdiensten zoals Stadia. De game-uitgever wil de dienst nu uitbreiden naar Xbox-consoles.

Ubisoft maakt eigen games beschikbaar in de abonnementsdienst, die tegen betaling onbeperkt gespeeld kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwere spellen als Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 en Watch Dogs Legion. Ook oudere spellen, zoals Beyond Good and Evil en Child of Light zijn toegevoegd.

Het is nog niet duidelijk wanneer Ubisoft+ beschikbaar komt voor Xbox-gebruikers. Ook is nog niet bekend wat het abonnement gaat kosten. De huidige prijs voor een pc-abonnement is 15 euro per maand.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.