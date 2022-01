Ring heeft woensdag een nieuwe sensor aangekondigd die het geluid van brekend glas kan detecteren en gebruikers daarvoor waarschuwt. Het apparaat kan worden gekoppeld aan het Ring-alarmsysteem.

De sensor maakt gebruik van artificiële intelligentie en kan het geluid van brekend glas tot op ruim 7,5 meter herkennen. Volgens de fabrikant is het kleine apparaat slim genoeg om onderscheid te maken tussen brekend glas, rinkelende sleutels en het geluid van borden en bestek.

De sensor moet worden opgehangen aan een muur of plafond in de buurt van glazen deuren en ramen. Gebruikers kunnen het apparaat vervolgens via de Ring-app aan het alarmsysteem Ring Alarm koppelen.

Wanneer de sensor brekend glas detecteert, krijgen gebruikers hiervan een melding via de app. Ook kunnen ze instellen dat er op dat moment een alarm afgaat.

Het apparaat is vanaf 16 februari verkrijgbaar en kost 45 euro.