Het datalek bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven blijkt te zijn ontstaan door een papiertje dat eind vorig jaar op straat rondslingerde, zo meldt het ziekenhuis in een update.

Het MMC maakte op 31 december bekend dat er mogelijk vertrouwelijke gegevens van patiënten in verkeerde handen terecht zijn gekomen. Uit nader onderzoek blijkt dat het om de gegevens van dertien patiënten gaat.

Het bewuste document is volgens het ziekenhuis een zogenoemd loopbriefje van één pagina. Daarop stonden de naam, de geboortedatum, het patiëntnummer en enkele medische gegevens. Het briefje bevatte geen burgerservicenummers of adresgegevens.

Het document met de persoonlijke gegevens werd op straat gevonden door een voorbijganger. De betreffende persoon waarschuwde het MMC vervolgens. Het briefje is inmiddels vernietigd, maar het is onduidelijk hoe het document daar terecht is gekomen.

Het Máxima Medisch Centrum deed eerder al melding van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De betrokken patiënten zijn vorige week geïnformeerd. Het ziekenhuis zegt "er alles aan te doen om herhaling te voorkomen".