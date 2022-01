Inwoners van Kazachstan hebben woensdag geen toegang tot het internet, meldt monitor Netblocks. Dinsdag waren er al gedeeltelijke restricties en was het mobiele internet slecht toegankelijk.

Uit een rapportage van Netblocks blijkt dat Kazachstan zich in een "nationale internetblack-out" bevindt. De gemeten netwerkconnectiviteit van het land daalde woensdag naar een nulpunt.

Volgens Reuters lijkt het erop dat autoriteiten in het land ervoor hebben gezorgd dat het internet is afgesloten. Dinsdag was het mobiele internet voor een groot deel niet meer bereikbaar. Ook chatapps waren geblokkeerd.

Het afsluiten van deze diensten gebeurt op een moment dat er vanwege stijgende olieprijzen veel rellen en protesten plaatsvinden in Kazachstan. Deze ongeregeldheden begonnen afgelopen weekend. In het land is inmiddels tot 19 januari de noodtoestand afgekondigd.

Het gebeurt vaker dat internet in landen wordt afgesloten bij grootschalige rellen, vermoedelijk om te voorkomen dat meer acties worden georganiseerd. In Iran gebeurde hetzelfde in 2019, toen daar ook werd gedemonstreerd tegen stijgende olieprijzen.