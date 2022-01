Rustig gaan slapen en wakker worden met een opgeladen smartphone: veel mensen laten hun telefoons de hele nacht aan de oplader hangen. Is dat eigenlijk wel goed?

Je gebruikt je telefoon de hele dag door voor allerlei zaken, dus het is logisch dat je de dag met een volle batterij wilt beginnen. Bovendien is 's nachts nou eenmaal het handigste moment om op te laden, omdat je je telefoon in dromenland niet nodig hebt.

Slecht voor de batterij?

De grote vraag is altijd: is het niet slecht voor je batterij om je telefoon zo lang aan de oplader te laten, terwijl deze al die energie niet nodig heeft? Hoewel de experts het daar niet helemaal over eens zijn, lijkt het toch vooral een fabel dat overladen een groot probleem is.

Die fabel is zo hardnekkig omdat het vroeger wel klopte. Toen hadden telefoons nog een nikkel-cadmiumaccu, die inderdaad kon slijten als het te veel stroom kreeg. De lithium-ionbatterijen van tegenwoordig kunnen daar een stuk beter tegen.

Ook het idee dat je een batterij helemaal leeg moet laten lopen voordat je deze weer oplaadt, komt uit het nikkeltijdperk. Die oude batterijen konden een geheugen opbouwen: ze onthielden dat ze niet helemaal waren opgeladen, waardoor hun maximale capaciteit omlaagging. Bij moderne batterijen is dat niet meer zo.

Batterij en telefoon warmen op

Bovendien zijn smartphones tegenwoordig slimmer dan ooit en kunnen ze zelf de stroomtoevoer afsluiten als ze helemaal zijn opgeladen. De rest van de nacht neemt je telefoon steeds een beetje energie op als de batterij weer onder de 100 procent komt.

Dat zou wel slecht voor de levensduur kunnen zijn, maar het scheelt waarschijnlijk zo weinig, dat het niet de moeite is om je er druk over te maken. Wat hierdoor wel gebeurt, is dat je batterij en telefoon een stukje warmer worden. Heel hoge (of lage) temperaturen zijn dan weer niet zo goed voor je accu.

Het opladen zal niet genoeg warmte creëren om schadelijk te zijn, maar het is dus niet aan te raden om je telefoon tijdens het laden op een warme plek te laten liggen. Leg de telefoon dus niet onder je kussen, op een verwarming of op een plek die 's ochtends in de volle zon staat.

Brandgevaar door opladen

Het zal echt niet zo snel gebeuren dat je telefoon 's nachts door die hitte in brand vliegt, maar het kan in bijzondere omstandigheden wel degelijk gebeuren. De brandweer heeft daarom al meerdere malen gewaarschuwd voor het 's nachts opladen van een telefoon.

Naast bovenstaande tip om de telefoon niet op een al te warme plek op te laden, is het vooral van belang om goede kabels te gebruiken. Bij voorkeur gebruik je de oplader die bij je telefoon is geleverd en zeker niet een of ander goedkoop apparaat. Let ook op of je kabel en telefoon niet beschadigd zijn, want dat kan het brandgevaar vergroten.