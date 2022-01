Samsung heeft op techbeurs CES een nieuwe beamer gepresenteerd. De kleine Freestyle-projector kan ook gebruikt worden als lamp en heeft een ingebouwde speaker.

De beamer kan een beeld van 1.920 bij 1.080 pixels op de muur projecteren. Daarbij kan de gebruiker het formaat van de schermdiagonaal aanpassen van 30 tot 100 inch. Ook kan de Freestyle kantelen, zodat het beeld hoger of lager op de muur of op het plafond wordt getoond.

Het apparaatje heeft een 360 graden-speaker en een ingebouwde microfoon voor stemcommando's via Samsungs spraakassistent Bixby. Het is ook mogelijk om films en series af te spelen vanaf apps op de iPhone en Android-telefoons.

Freestyle kan worden aangesloten op stroom, maar werkt ook op een accu. Het is niet bekend hoe lang de beamer dan meegaat.

Samsung zegt dat de Freestyle op elke kleur muur goed beeld toont. De kleuren worden door de beamer zelf aangepast naar natuurgetrouw beeld.

Lamp met slimme speaker

Overigens kan de Freestyle ook als lamp worden gebruikt door een kapje over de projector te plaatsen. Ook kunnen lichteffecten worden aangepast aan de muziek die via de speaker wordt afgespeeld. De beamer kan ook in een lamp worden gedraaid, zodat deze de beelden bijvoorbeeld recht naar beneden op een tafel projecteert.

De Freestyle verschijnt eerst in de Verenigde Staten voor 899 dollar (omgerekend 800 euro). Vanaf 14 februari is de beamer ook in Nederland verkrijgbaar, maar een prijs is nog niet bekend.