Om zijn security-aanbod uit te breiden vanwege toenemende cyberaanvallen heeft Google de Israëlische start-up Siemplify overgenomen, meldde het concern dinsdag. Siemplify is gespecialiseerd in cyberbeveiliging.

Financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt door de bedrijven, maar volgens een goed geïnformeerde bron heeft Google ongeveer $ 500 miljoen in contanten neergeteld voor Siemplify.

De deal werd gesloten nadat Google in augustus aan de Amerikaanse president Joe Biden beloofde om de komende vijf jaar 10 miljard dollar te investeren in cyberbeveiliging, tegen de achtergrond van de aanzienlijke toename van cyberaanvallen en datalekken.

Siemplify, geleid door medeoprichter en chief executive Amos Stern, werkt aan geautomatiseerde beveiliging en de respons daarop. Het bedrijf haalde 58 miljoen dollar op bij G20 Ventures, 83North en andere investeerders.

Sinds de pandemie in 2020 begon, zijn de inkomsten van Google uit de cloudbusiness bijna verdubbeld tot ongeveer $ 5 miljard omdat bedrijven verschoven naar thuiswerken. De behoefte om zich te beschermen en in te dekken tegen veiligheidsrisico's is toegenomen, met grote bedrijven die ook meer inzetten op cyberbeveiliging.

Google zei dat het platform van Siemplify in zijn cloud zou worden geïntegreerd en als basis gaat dienen voor de voorzieningen waarin het gaat investeren.

De overname, de eerste Israëlische cyberbeveiligingsdeal van Google, zal de techgigant helpen om te profiteren van het grote aanbod van cyberbeveiligingsdeskundigen in het Midden-Oosten.