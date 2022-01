Google heeft de Israëlische start-up Siemplify overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in cyberbeveiliging en zal onderdeel uitmaken van het Google Cloud-team dat bedrijven helpt bij de aanpak van cyberaanvallen.

De bedrijven maakten niet bekend welk bedrag voor de overname is betaald. Maar volgens een ingewijde heeft Google ongeveer 500 miljoen dollar (zo'n 442,5 miljoen euro) neergeteld voor Siemplify.

De deal werd gesloten nadat Google in augustus aan de Amerikaanse president Joe Biden had beloofd om in de komende vijf jaar 10 miljard dollar in cyberbeveiliging te investeren. De afgelopen jaren nam het aantal cyberaanvallen en datalekken bij bedrijven aanzienlijk toe.

Sinds de coronapandemie in 2020 begon, zijn de inkomsten van Google Cloud bijna verdubbeld tot 5 miljard dollar. Dat komt grotendeels doordat bedrijven veel zijn gaan thuiswerken. Daarnaast is er een grotere behoefte vanuit bedrijven om zich tegen veiligheidsrisico's te beschermen.