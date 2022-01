NASA heeft dinsdag de vijf delen van het zonnescherm van de James Webb-ruimtetelescoop uitgeklapt, blijkt uit videobeelden. Dat is een mijlpaal in het plan van de ruimteorganisatie om sterren in de kosmos in beeld te brengen.

De James Webb-ruimtetelescoop werd op Eerste Kerstdag succesvol gelanceerd vanaf een Europese lanceerbasis in Frans-Guyana. Het apparaat was vanwege zijn grootte (ongeveer een tennisveld) opgevouwen op de neus bevestigd van een Ariane 5-raket. Die bracht het apparaat naar boven.

Het duurt nog enkele weken om de telescoop naar zijn bestemming te brengen. Dat is het Lagrangepunt 2, een plek in het verlengde van de zon en aarde waar de telescoop een relatief vaste positie kan behouden. Het uitvouwen van de zonneschermen is dinsdag gebeurd, maar de spiegels van de telescoop moeten nog worden uitgeklapt. Dat moet aan het einde van de week zijn gebeurd.

Met de telescoop zal worden gezocht naar zeer oud licht van sterren en sterrenstelsels die net na de oerknal zijn ontstaan. Ook onderzoekt de telescoop hoe de atmosfeer van planeten buiten ons zonnestelsel eruitziet. Dat is belangrijk voor het vinden van eventuele sporen van leven.

Het project heeft tot nu toe bijna 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) gekost en is al tientallen jaren in ontwikkeling.