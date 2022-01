In de aanloop naar de bestorming van het Capitool in Washington zijn in Facebook-groepen zo'n 650.000 berichten geplaatst waarin de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in twijfel werd getrokken. Het gaat om gemiddeld tienduizend posts per dag, schrijft The Washington Post dinsdag.

De Amerikaanse krant deed daar samen met het platform ProPublica onderzoek naar. Daaruit blijkt dat het sociale medium een sleutelrol speelde bij de verspreiding van onjuiste informatie over de verkiezingen.

Volgens de krant en het onderzoeksplatform is er te laat en onvoldoende ingegrepen om de verdere verspreiding van valse beweringen te voorkomen. Daardoor kon een basis worden gelegd voor de gewelddadige rellen van 6 januari 2021.

Op die dag bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Amerikaanse parlementsgebouw, waar parlementariërs op het punt stonden de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Biden goed te keuren. Er vielen meerdere doden. Trump bleef beweren dat hij de verkiezingen door fraude had verloren, maar had daar geen bewijs voor.

The Washington Post meldt dat in veel Facebook-berichten stond dat Trump de verkiezingen had verloren door grootschalige fraude. Er moest "desnoods met geweld worden ingegrepen om te voorkomen dat verraders de macht zouden overnemen".

Facebooks moederbedrijf Meta reageert verontwaardigd op de conclusie van de krant. Een woordvoerder noemt het belachelijk om te suggereren dat er zonder Facebook geen bestorming had plaatsgevonden. "De verantwoordelijkheid voor het geweld van 6 januari ligt bij de mensen die het Capitool aanvielen en degenen die ze hebben aangemoedigd."