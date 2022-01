De Chinese telefoonmaker OnePlus heeft voor het eerst afbeeldingen getoond waarop de nieuwe OnePlus 10 Pro te zien is. De telefoon moet op 11 januari in China verschijnen, maar later ook in de rest van de wereld.

Op de plaatjes valt niet meer te zien dan de achterkant van de OnePlus 10 Pro. Het meest opvallende daaraan is het camera-eiland, dat vanuit de zijkant in een vierkant over de achterzijde loopt. Daarin zijn drie cameralenzen geplaatst.

Het is niet bekend om wat voor camera's het gaat. Wel is duidelijk dat ze zijn ontwikkeld in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad. Dat was ook het geval bij de OnePlus 9, die vorig jaar verscheen.

Volgens geruchten krijgt de OnePlus 10 Pro een standaardlens (48 megapixel), een groothoeklens (50 megapixel) en een telelens (8 megapixel). Verder krijgt het toestel naar verluidt de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, minstens 8 GB aan werkgeheugen, minstens 128 GB aan opslagruimte en een batterij van 5.000 mAh.

Meer details over de telefoon worden later deze maand verwacht. Een Nederlandse releasedatum of prijs is nog niet bekend.