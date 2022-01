BlackBerry stopt dinsdag met de ondersteuning van zijn klassieke telefoons. Telefoons van BlackBerry die niet met Android werken, functioneren daardoor niet meer goed. Bellen, internetten en sms'en zal vanaf vandaag niet meer op een betrouwbare manier mogelijk zijn.

Het stopzetten van de ondersteuning werd al in 2020 aangekondigd. Blackberry zei toen dat oude telefoons op 4 januari 2022 niet meer zouden werken.

Recent herinnerde het bedrijf daar nog eens aan in een blogbericht. "Vanaf die datum zullen de diensten van BlackBerry niet meer betrouwbaar functioneren, bijvoorbeeld op het gebied van internet, telefoneren, sms'en en het bereiken van hulpdiensten."

Onder meer de BlackBerry 9000-serie, de BlackBerry Classic en de BlackBerry Passport verliezen hun functies. Nieuwere toestellen van Blackberry, zoals de Privacy en de Motion, draaien op Android en blijven gewoon werken.

Toetsenbord en pingen

Telefoons van BlackBerry waren met name in de periode 2000 tot 2010 populair. In 2009 en 2010 bezat BlackBerry bijna 20 procent van de mondiale smartphonemarkt.

De telefoons werden bekend vanwege hun QWERTY-toetsenbord onder het scherm. Daarmee konden mensen gemakkelijker typen dan de tot dan toe veelgebruikte T9-methode, waarbij steeds drie letters onder een cijfertoets waren geplaatst.

Aanvankelijk waren de BlackBerry-telefoons populair onder zakenmensen, later ook onder jongeren. Zij maakten gebruik van BBM, de chatdienst van BlackBerry. Het gebruik van de dienst werd 'pingen' genoemd, vanwege het geluidje bij een ontvangen bericht.

BlackBerry tegenwoordig veel minder actief op smartphonemarkt

Het succes van BlackBerry had echter te lijden onder de opkomst van telefoons met een aanraakgevoelig scherm. Veel gebruikers stapten over naar de smartphones met grotere schermen met virtuele toetsen. Later kwam BlackBerry ook met telefoons die een touchscreen hadden, maar het bedrijf wist het eerdere succes niet meer te evenaren.

Inmiddels is BlackBerry veel minder actief op de smartphonemarkt. Het is de laatste jaren een andere weg ingeslagen en profileert zich nu als een bedrijf voor zakelijke software en een cybersecuritybedrijf.