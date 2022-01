Duizenden Chinese gameontwikkelaars wachten sinds eind juli tot hun spellen worden goedgekeurd door de overheid. Dat schrijft de South China Morning Post zondag op basis van berichtgeving van de Chinese staatskrant Security Daily.

Het keuren van de spellen wordt gedaan door de Nationale Pers- en Publicatieadministratie (NPPA). Wanneer een spel is goedgekeurd, verschijnt deze op een lijst. Het probleem is dat er sinds eind juli geen nieuwe lijst met goedgekeurde games is verschenen. De NPPA heeft hier geen reden voor gegeven. Ook is het niet bekend wanneer de overheidsinstantie een nieuwe lijst publiceert.

Zonder goedkeuring van de NPPA kunnen ontwikkelaars hun spellen niet uitbrengen. Als gevolg van de stop hebben ruim veertienduizend gameontwikkelaars naar verluidt hun deuren moeten sluiten.

Chinese gameontwikkelaars moeten zich aan steeds meer regels houden. Zo werd vorig jaar van ze geëist om "seks en geweld" uit de spellen verwijderen. Ook voerden Chinese autoriteiten nieuwe regels in waardoor kinderen onder de achttien jaar voortaan niet langer dan drie uur per week online mogen gamen. Ze mogen online spellen alleen nog maar op vrijdagen, feestdagen en in weekenden spelen tussen 20.00 uur en 21.00 uur.