De Amerikaanse telecomproviders AT&T en Verizon hebben toegezegd dat ze bereid zijn de plaatsing van 5G-netwerken bij vliegvelden met zes maanden uit te stellen, schrijft persbureau Bloomberg zondag. De providers willen hiermee voorkomen dat de uitrol van hun netwerken met onbepaalde tijd wordt vertraagd.

Een brancheorganisatie voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen diende vrijdag een noodverzoek tot uitstel in bij de telecomautoriteit Federal Communications Commission (FCC). De nieuwe draadloze signalen zouden de apparatuur in vliegtuigen en helikopters dreigen te verstoren. Dit kan landingen bij slecht zicht onmogelijk maken en een stroom van vertragingen, omleidingen en annuleringen veroorzaken. De problemen rond 5G zouden volgens de brancheorganisatie kunnen leiden tot een kostenpost van 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro).

De brancheorganisatie roept de FCC op het gebruik van 5G in de buurt van tientallen internationale luchthavens uit te stellen, waaronder bij Newark Liberty in New Jersey, John F. Kennedy International Airport in New York en George Bush Intercontinental Airport in Houston.

De telecombedrijven, die in totaal minstens 81 miljard dollar voor de frequentierechten van het 5G-netwerk hebben betaald, betwisten de beweringen van de luchtvaartmaatschappijen. De ondernemingen zeggen dat de 5G-signalen voldoende zijn gescheiden van de frequenties die door hoogtemeters worden gebruikt en dat ze op veilige niveaus zullen werken.

Toch zijn AT&T en Verizon bereid om de uitrol van de 5G-netwerken bij de vliegtuigen met een half jaar uit te stellen, mits de luchtvaartsector en de overheidsinstanties niet meer stappen ondernemen om de uitrol tegen te houden. Dat zou namelijk "hun klanten benadelen", schrijven de providers in een brief aan de FCC. Ook zouden dezelfde beperkingen niet gelden voor hun concurrenten, zoals T-Mobile.

Zowel de FCC als de luchtvaartmaatschappijen hebben nog niet op het voorstel van de telecomproviders. Ook heeft de telecomautoriteit nog niet gereageerd op het noodverzoek van de brancheorganisatie.