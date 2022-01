Samsung heeft in de aanloop naar techbeurs CES nieuwe televisies aangekondigd. Het bedrijf biedt onder meer modellen die het beeld 144 in plaats van 120 keer per seconde kunnen verversen. Daarnaast voegt Samsung gamestreaming en een NFT-platform toe aan zijn software.

Samsung brengt dit jaar drie microledtelevisies uit. Microled wordt gezien als concurrent voor oled, maar heeft als voordeel dat het beeld minder snel inbrandt. Waar Samsung vorig jaar nog twee modellen van 110 en 99 inch op de markt bracht, komt het bedrijf dit jaar met drie varianten van 110, 101, en 89 inch. Prijzen zijn nog niet bekend, maar die liggen vaak nog een stuk hoger dan die van oledtelevisies.

Ook komen er nieuwe versies van Samsungs Neo QLED-tv's. Deze schermen krijgen voor het eerst ondersteuning voor een beeldververssnelheid van 144 Hz in plaats van 120 Hz. Daarmee ogen beelden nog vloeiender, bijvoorbeeld tijdens het gamen op een gekoppelde pc. Consoles als de Xbox Series X en PlayStation 5 ondersteunen maximaal 120 Hz. Prijzen en formaten van de nieuwe Neo QLED-televisies zijn nog niet bekendgemaakt.

Zoeken naar NFT's via een app

Samsung maakt ook aanpassingen aan de software op zijn tv's. Zo wordt er een Gaming Hub toegevoegd. Via dat menu krijgen mensen toegang tot een aantal games die gestreamd kunnen worden. Daarvoor werkt Samsung samen met streamingdiensten als NVIDIA GeForce NOW, Utomik en Google Stadia. De spellen kunnen onder meer met PlayStation- en Xbox-controllers worden gespeeld. Welke tv's de Gaming Hub precies krijgen, is niet bekend.

Opvallend is verder de toevoeging van een NFT-platform aan Samsung-tv's. Het bedrijf zegt een app toe te voegen waarmee mensen naar NFT's kunnen zoeken. Ook kunnen ze via die app op de tv worden gekocht en verkocht.

NFT's werden vorig jaar populair. De afkorting staat voor non-fungible tokens en is kort gezegd een certificaat van eigendom voor een digitaal goed, zoals een afbeelding of een video.