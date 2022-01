Microsoft heeft een oplossing voor het probleem dat berichten via de e-mailservers van Microsoft Exchange 2016 en 2019 niet aankwamen bij ontvangers. Het betrof een datumfout die na de jaarwisseling was ontstaan. Het bedrijf heeft de oplossing via zijn site beschikbaar gesteld.

Het e-mailverkeer in Exchange 2016 en 2019 werd tegengehouden door een fout in het systeem dat datums verwerkt, schrijft Microsoft in een blogbericht. Het probleem deed zich voor nadat het nieuwe jaar was begonnen.

Hoeveel mails zijn tegengehouden en hoe wijdverbreid het probleem is, is niet bekend. Het bedrijf benadrukt dat het niet om een beveiligingsfout gaat.

Systeembeheerders van bedrijven die problemen ondervinden, kunnen gebruikmaken van een handmatige of geautomatiseerde oplossing. Beide zijn op de site van Microsoft te vinden. Als de oplossing is doorgevoerd, zullen de eerder tegengehouden e-mails alsnog worden afgeleverd.