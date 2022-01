Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft geen toegang meer tot haar persoonlijke Twitter-account. Het account werd geblokkeerd nadat ze herhaaldelijk misleidende informatie over het coronavirus had gedeeld. Dat bevestigt Twitter aan CNN.

De tweet die ervoor zorgde dat het account werd geschorst, zou een misleidende grafiek bevatten die weergeeft hoeveel mensen aan coronavaccins overleden zouden zijn. In werkelijkheid zijn slechts zeer weinig overlijdens in de Verenigde Staten gelinkt aan een coronavaccin en wordt de prik door wetenschappers als extreem veilig en effectief gezien.

Greene ging vaker de fout in op Twitter. Ze werd al eens tijdelijk geschorst vanwege het delen van desinformatie over het coronavirus. Ook plaatste ze complottheorieën en valse beweringen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Het Republikeinse congreslid uit Georgia bereikte met haar persoonlijke account ruim 465.000 volgers. Ze heeft nog wel toegang tot haar zakelijke account, waarmee ze ruim 386.000 mensen bereikt.

Greene zegt in een reactie dat Twitter een vijand van de Verenigde Staten is die de waarheid niet aankan. "Big tech kan de waarheid niet tegenhouden. Communistische Democraten kunnen de waarheid niet tegenhouden. Ik sta achter de waarheid en de mensen. We zullen dit overwinnen."

Twitter werkt sinds maart 2021 met een systeem dat mensen toestaat vier keer de fout in te gaan met het delen van desinformatie over het coronavirus. Per keer worden gebruikers steeds langer tijdelijk van het netwerk geschorst. De vijfde keer wordt het account permanent verbannen.