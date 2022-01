De website van The Jerusalem Post werd in de nacht van zondag op maandag enkele uren overgenomen door hackers. Waar de homepage van de Israëlische krant te zien zou moeten zijn, werd een foto van een hand met een rode ring getoond, waaruit een raket gelanceerd werd. Daaronder stond in het Engels en het Hebreeuws dat "we dichterbij zijn dan je denkt".

Inmiddels is de site weer online. In een bericht schrijft de krant dat zijn website werd aangevallen door Iraanse hackers of hackers die het Iraanse regime aanhangen.

Aangenomen wordt dat de afbeelding een verwijzing is naar de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die erom bekendstond een rode ring te dragen. Het is maandag twee jaar geleden dat Soleimani om het leven kwam door een Amerikaanse droneaanval.

Het Twitter-account van de Israëlische krant Maariv leek ook even gehackt te zijn. De foto die op de homepage van The Jerusalem Post stond, werd door het account verspreid. Inmiddels is de foto verwijderd.