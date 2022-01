De Indiase mededingingswaakhond CCI gaat Apple verder onderzoeken. Het lijkt er namelijk op dat het App Store-beleid van het techbedrijf meerdere mededingingsregels heeft overtreden, meldt de commissie vrijdag.

In december is CCI een onderzoek gestart, nadat Apple in India werd beschuldigd van oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Appontwikkelaars mogen niet hun eigen betaalsystemen gebruiken, maar moeten betalingen laten verlopen via de App Store.

Daarnaast moeten grote appontwikkelaars 30 procent van hun via de App Store gedraaide omzet afdragen aan Apple. Hierdoor zou Apple een te dominante marktpositie hebben.

Volgens CCI kunnen de beperkingen van Apple leiden tot "het bemoeilijken van de markttoegang voor potentiële appontwikkelaars en distributeurs". CCI heeft de onderzoeksafdeling opgedragen het onderzoek af te ronden en binnen 60 dagen een rapport in te dienen. Normaliter duren dit soort onderzoeken enkele maanden.

Apple heeft niet gereageerd op de bevindingen van CCI. Het bedrijf vroeg eerder aan CCI om het onderzoek te staken. Apple ontkent dat het een dominante marktpositie heeft en benadrukt dat het marktaandeel in India 0 tot 5 procent is, terwijl dat van Google 90 tot 100 procent is.

CCI noemt het argument van Apple over het marktaandeel "misleidend". De beschuldigingen gaan namelijk over de concurrentiebeperkende maatregelen voor appontwikkelaars en niet over het aantal gebruikers van Apple-producten.