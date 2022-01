De website en de app van NOS waren zondag rond het middaguur onbereikbaar door een storing. Zowel de website als de app lijkt weer te werken.

Rond 11.00 uur kwamen de eerste meldingen over de storing binnen via Allestoringen.nl. Wie de website van NOS probeerde te bereiken, kreeg een foutmelding in zijn browser. Ook kon de app geen nieuwsberichten laden. De app meldde dat het apparaat geen internetverbinding had, terwijl andere sites en apps het wel deden.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de storing was.