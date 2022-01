De storing bij Rabobank is zaterdag rond 19.00 uur opgelost, laat een woordvoerder van de bank weten aan NU.nl. De bank werd rond 17.30 uur getroffen door een storing. Klanten van de bank konden niet betalen via de app of met iDEAL.

De storing trof volgens Rabobank alle klanten. De bank laat weten dat zij weer kunnen betalen via de Rabobank-app of met iDEAL.

Volgens een woordvoerder had de storing te maken met een IT-probleem.

Eind november had Rabobank te maken met een storing met internetbankieren. Die was na ruim vier uur verholpen.