De Consumer Electric Show (CES), die op 5 januari in Las Vegas begint, duurt een dag korter dan eerder gepland. De grootste techbeurs ter wereld kampt door de coronacrisis met veel afzeggingen. Het vierdaagse evenement duurt nu drie dagen, zo werd op Oudejaarsdag door de organisatie besloten.

Techconcern Amazon en autoproducent BMW zijn de laatste in de reeks van afzeggers als het gaat om fysieke aanwezigheid in Las Vegas. Eerder zegden onder meer Facebook-moederbedrijf Meta, T-Mobile, Microsoft, Google en Twitter af. Ook het Nederlandse techconcern Philips gaat niet.

Volgens de organisatie is het inkorten van het evenement een veiligheidsmaatregel die naast de al geldende coronaregels is genomen. Het evenement wordt dit jaar zowel online als fysiek gehouden. Vorig jaar was de beurs vanwege de coronacrisis helemaal online. Voor de komende editie hebben ruim 2.200 exposanten zich aangemeld.

De Nederlandse delegatie, die onder leiding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar Las Vegas gaat, liet eerder al weten haar programma's aan te passen. Zo zijn er geen aanvullende presentaties en evenementen.