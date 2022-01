Google halveert vanaf 1 januari de commissie die appontwikkelaars moeten betalen als ze via de Google Play Store abonnementen verkopen in hun apps. In plaats van 30 procent commissie in het eerste jaar en daarna 15 procent, blijft de commissie 15 procent.

De prijsverlaging van Google geldt alleen voor abonnementen. Voor zaken als in-appaankopen in spelletjes moet nog steeds 30 procent commissie worden afgedragen aan het techbedrijf.

Wel hanteert Google de regel dat over de eerste 1 miljoen dollar (879.000 euro) de commissie 15 procent bedraagt. Volgens het techbedrijf betaalt 99 procent van de appontwikkelaars dat lage tarief.

De commissies die Google en Apple vragen van ontwikkelaars die hun apps aanbieden op de mobiele besturingssystemen van de twee bedrijven zijn niet onomstreden. Epic Games, het bedrijf achter het schietspel Fortnite, begon tegen beide bedrijven een rechtszaak over de verplichte afdracht. De zaak tegen Apple ging echter grotendeels verloren. Epic Games heeft gezegd in beroep te gaan tegen de uitspraak in de Apple-zaak.