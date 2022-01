We delen ons hele leven via sociale media, maar soms wil je toch liever een deel van dat leven schoonvegen. Met deze tips verwijder je je oude berichten van Twitter.

Een nieuw jaar, een schone lei. Misschien heb je wat al te veel over jezelf prijsgegeven op Twitter en wil je daarom van al je tweets af, of wil je gewoon niet dat allerlei mensen in je hele tweetgeschiedenis gaan zitten neuzen. Als je zelf niks doet, blijven al je berichtjes eeuwig beschikbaar én openbaar.

Je archief bewaren

Voordat we aan de grote schoonmaak beginnen, is het misschien een idee om je Twitter-archief voor jezelf te downloaden. Dan kun je altijd zelf nog je oude berichten lezen.



Ga naar je accountinstellingen via het menu 'Meer' en klik daarna op 'Archief van je gegevens downloaden'. Nu moet je je wachtwoord opnieuw invoeren en daarna een code die je via sms of mail krijgt toegezonden. Als je identiteit is gecontroleerd, klik je op 'Archief opvragen'. Je krijgt vervolgens een mail als je je bestand kunt downloaden.

Officiële manier om tweets te verwijderen

De officiële manier om tweets te verwijderen, is nogal omslachtig en duurt lang. Je kunt namelijk niet meerdere berichten tegelijk opruimen, maar moet het een voor een doen.



Het is gelukkig wel heel simpel om te doen. Ga naar de tweet waar je van af wilt, klik op de drie puntjes rechtsboven het bericht en kies 'Verwijderen'.



Als je echt een schone lei wilt, raadt Twitter zelf aan om een nieuw account te beginnen. Je zou dan je oude Twitter-naam kunnen overzetten naar dit nieuwe, schone account. Het is een wat vreemde oplossing, omdat je wel gelijk al je volgers kwijt bent.

TweetDelete

Gelukkig hebben externe partijen hulpmiddelen gemaakt om een hele zwik tweets te kunnen vernietigen. Op pc doe je dat het makkelijkst via de website van TweetDelete. Daar log je in met je Twitter-account en geef je de website de benodigde toegang.



Vervolgens kies je vanaf wanneer je tweets verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld alle berichten die ouder zijn dan een jaar. Je kunt er ook voor kiezen om alleen tweets met bepaalde woorden erin te vernietigen. TweetDelete kan maar 3.200 tweets tegelijk verwijderen, maar je kunt het proces altijd meerdere keren doorlopen als je meer berichten wilt opruimen.

Jumbo

Als je het liever via je telefoon doet, kun je bijvoorbeeld de app Jumbo: Privacy gebruiken (Android of iOS). Hier maak je een account aan en koppel je in de instellingen je Twitter-profiel aan deze privacyapp.



Vervolgens kun je oude tweets verwijderen, of de app zo instellen dat berichten voortaan automatisch gearchiveerd worden. Tweets ouder dan drie maanden worden dan bijvoorbeeld altijd verwijderd.



De app heeft ook voor andere soorten socialemedia-accounts allerlei privacyinstellingen. Let wel goed op: naast de gratis versie is er ook een betaalde variant. Die heeft meer opties voor het beschermen van je privacy.