Wat is de beste babyfoon zonder camera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Babyfoons zonder camera worden ook wel audiobabyfoons of geluidsbabyfoons genoemd. Je kunt alleen horen wat er in de slaapkamer van de baby gebeurt. Een voordeel van audiobabyfoons is dat het bereik vaak beter is dan modellen met een camera. Ook gaat de accu meestal een stuk langer mee.

Een babyfoon bestaat meestal uit een babyunit, die je op de slaapkamer plaatst, en een ouderunit, die je bij je houdt.

De Consumentenbond test babyfoons met en zonder camera op onder meer geluidskwaliteit, beeldkwaliteit, batterijduur en bereik. Er zijn in totaal 46 babyfoons getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de achttien geteste babyfoons zonder camera komt een model van Philips als Beste uit de Test. Een babyfoon van Alecto is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Philips Avent SCD723/26

Dit model van Philips is al sinds 2018 op de markt. Hij is niet goedkoop, maar wint het nog steeds van de concurrenten. Naast dit witte model is hij ook verkrijgbaar in mintgroen (SCD721/26).

Veel babyfoons werken met DECT-technologie. Zo ook deze babyfoon van Philips. DECT-technologie wordt al jaren gebruikt, bijvoorbeeld bij draadloze vaste telefoons. DECT-babyfoons kun je niet uitbreiden met extra babyunits.

Het bereik van de Philips is erg goed. Na 70 meter wordt het geluid wat minder en pas na zo'n 170 meter valt het geluid helemaal weg. Ook met meerdere verdiepingen heeft hij geen moeite. Pas na zes etages (betonnen vloeren) begint het signaal wat te haperen.

De batterij van de ouderunit gaat lang mee. Helemaal opgeladen houden de oplaadbare batterijen het zo'n 27 uur vol. Je laadt de ouderunit gemakkelijk op via een docking station. De babyunit stop je in het stopcontact, maar er kunnen ook batterijen in voor als de stroom uitvalt.

Verder beschikt de babyfoon over veel extra's. Je kunt via de ouderunit terugpraten (terugspreekfunctie) en je kunt slaapliedjes afspelen op de babyunit. Via kleine ledlampjes kun je zien hoe hard de baby huilt en of de verbinding goed is. Op het schermpje kun je onder meer aflezen wat de temperatuur in de babykamer is.

Beste Koop: Alecto DBX-88 ECO

Dit model van Alecto is al sinds 2012 op de markt, maar scoort nog steeds goed. Van alle geteste modellen heeft hij de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Net als de Philips is ook deze DECT-babyfoon verkrijgbaar in twee kleuren. Naast de lichtblauwe DBX-88 ECO heb je ook een variant in antraciet, DBX-88 LIMITED.

Het bereik is niet slecht. Het geluid begint na zo'n 65 meter te haperen en valt na 130 meter helemaal weg.

Zowel het laadstation van de ouderunit als de babyunit kunnen in het stopcontact, maar je kunt ze ook op batterijen gebruiken. De batterijduur is niet heel goed, maar ook niet slecht. De units gaan op volle batterijen zo'n dertien uur mee.

Net als bij de Philips zie je aan de lampjes hoe hard de baby huilt en of de verbinding goed is. Je kunt de temperatuur in de babykamer zien, je kunt terugpraten en slaapliedjes afspelen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.