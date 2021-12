Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen dat de uitrol van nieuwe 5G-netwerken in de buurt van luchthavens wordt uitgesteld. Een brancheorganisatie heeft daarvoor een noodverzoek ingediend bij de telecomautoriteit Federal Communications Commission (FCC).

Luchtvaartmaatschappijen beweren dat de nieuwe draadloze signalen de apparatuur in vliegtuigen en helikopters dreigen te verstoren. Dit zou landingen bij slecht zicht onmogelijk maken en een stroom van vertragingen, omleidingen en annuleringen kunnen veroorzaken.

De problemen rond 5G zouden kunnen leiden tot een kostenpost van 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) aan vluchtverstoringen, zeggen de maatschappijen.

De telecombedrijven, die in totaal minstens 81 miljard dollar hebben betaald voor de frequentierechten van het 5G-netwerk, betwisten dat. Zij stellen dat de 5G-signalen voldoende zijn gescheiden van de frequenties die door hoogtemeters worden gebruikt en dat ze op veilige niveaus zullen werken.

Volgens Airlines of America, die de tien grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, is er meer tijd nodig is om het geschil op te lossen.

De brancheorganisatie roept de FCC op om het gebruik van 5G in de buurt van tientallen internationale luchthavens uit te stellen, waaronder bij Newark Liberty in New Jersey, John F. Kennedy in New York en George Bush Airport in Houston. De FFC heeft voor zover bekend nog niet op het noodverzoek gereageerd.