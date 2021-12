Chatapp Telegram heeft een update met nieuwe functies uitgebracht. Zo is het voortaan mogelijk om emoji's op berichten van anderen te plakken. Daarnaast laat Telegram mensen (delen van) berichten vervagen als er spoilers in staan.

Het is voor het eerst mogelijk om reacties aan berichten toe te voegen op Telegram. De functie is al langer bekend van andere apps, zoals iMessage en Slack. Met reacties kun je een emoji direct bij een bericht plakken, zonder daarvoor een heel nieuw bericht te versturen.

De emoji komt in het klein onder het bericht van de verzender te staan. In groepen kunnen ook andere mensen op de emoji's drukken, als de beheerder dat toestaat. Een cijfer achter de emoji geeft aan hoe veel mensen dezelfde emoji hebben aangeklikt.

Door te dubbeltikken op een bericht wordt automatisch een duimpje gestuurd. Maar ook andere emoji's kunnen onder berichten worden geplakt. Op Android doe je dat door op een bericht te tikken, op iOS tik je op een bericht en hou je hem even ingedrukt.

Niets meer verklappen met spoilerfunctie

Voortaan houdt Telegram ook rekening met spoilers. Dat komt vooral van pas in groepen, als het bijvoorbeeld over films of series gaat die nog niet iedereen heeft gezien. Mensen kunnen ervoor kiezen om berichten te sturen die helemaal of deels vervaagd worden. Anderen kunnen er dan op tikken om het bericht alsnog te lezen.

Om een spoiler te vervagen, selecteer je de betreffende tekst tijdens het typen van het bericht. Vervolgens kies je in het menu dat omhoog komt voor 'Spoiler'.

Vertaal talen die je niet machtig bent

Berichten in een andere taal kunnen vanaf nu vertaald worden binnen Telegram. Daarvoor heeft de app een vertaalfunctie toegevoegd. Via Instellingen en Taal is die optie aan of uit te zetten. Ook kun je via dat menu aangeven dat bepaalde talen niet vertaald hoeven worden. Om een bericht te vertalen, tik je erop en kies je voor 'Translate'.