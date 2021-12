De Epic Games Store kampt donderdag voor de tweede dag op rij met een storing, meldt de gameontwikkelaar op zijn site. Gebruikers klagen onder meer dat het niet mogelijk is om het schietspel Fortnite te spelen.

Op de website allestoringen.nl klagen honderden mensen over problemen met de Epic Games Store. Ook op sociale media regent het klachten.

Volgens Epic Games zijn er momenteel problemen met inloggen, het doen van aankopen, downloaden en installeren. Ook is het momenteel niet mogelijk om de game Rocket League online te spelen.

Woensdag had de Epic Games Store ook al last van een storing. De problemen duurden toen ongeveer zeven uur. De Amerikaanse gameontwikkelaar heeft de oorzaak van de storing van woensdag niet bekendgemaakt. Ook nu is de oorzaak onduidelijk.