Breid je radio uit met een scherm vol informatie over de muziek die je luistert en speel een game met je stem. Dit zijn de apps van de week.

NowPlaying

Uit Nederland komt de handige app NowPlaying, waarmee je jouw radio uitbreidt naar je scherm. De app maakt gebruik van muziekherkenner Shazam en luistert dus mee met de muziek, herkent wat er speelt en geeft extra informatie.

De app vertelt niet alleen welk nummer van welke artiest er draait, maar bijvoorbeeld ook wie welk instrument speelt en wanneer het nummer is opgenomen. De app geeft zijn interface tevens kleuren die passen bij het liedje.

NowPlaying is alleen voor iOS verkrijgbaar en werkt op zowel iPhone als iPad. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk een iPad naast de radio te zetten. Gebruik je muziekdienst Apple Music, dan is het mogelijk de app daarmee te verbinden. Liedjes die je ontdekt via NowPlaying worden dan direct toegevoegd aan je bibliotheek.

Download NowPlaying voor iOS (1,99 euro).

Try Dry

In januari doen veel mensen een poging een maand lang geen alcohol te drinken: dry january. Try Dry is de officiële app voor deze actie en is gemaakt door Britse stichting Alcohol Change UK.

De app is helaas niet in het Nederlands te gebruiken. Als je dat geen probleem vindt, kun je met de app precies bijhouden hoeveel geld en calorieën je hebt bespaard door niet te drinken. Try Dry is ook buiten januari te gebruiken door een algemeen doel in te stellen. De app biedt verder dagelijkse motivatie op een door jou gekozen tijdstip.

De makers van Try Dry stellen dat de app is gebaseerd op gedragswetenschap en dat er goed geluisterd wordt naar de feedback van gebruikers om de app te verbeteren.

Download Try Dry voor Android of iOS (gratis).

One Hand Clapping

One Hand Clapping speel je op een bijzondere manier: door te zingen. Het personage in deze game beweeg je wel met knoppen. Met de juiste knop loopt het poppetje naar links of rechts en springt hij, maar verder moet alles worden opgelost via zang.

Om langs obstakels te komen, los je puzzeltjes op. De oplossing voor deze puzzels ligt altijd bij je stem, maar het is aan jou om uit te zoeken op welke manier. Zo moet je soms voorwerpen verschuiven via de hoogte van je stem, of een brug tevoorschijn toveren. In andere levels vlieg je door de lucht en zorgt de klank van je stem ervoor dat je ergens tegenaan botst of niet.

Je hebt geen muzikaal talent nodig om de game te spelen. Zolang je enige controle hebt over de toonhoogte van je stem zul je geen problemen hebben met het uitspelen van One Hand Clapping. Of je huisgenoten er net zo blij van worden, is natuurlijk een ander verhaal.

Download One Hand Clapping voor Android of iOS (9,99 euro).