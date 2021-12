Elk jaar lekken weer miljoenen wachtwoorden door hacks of slecht ingestelde servers. Daarom is het handig om regelmatig door je wachtwoorden heen te gaan. Een paar tips voor het nieuwe jaar.

De website Have I Been Pwned verzamelt zoveel mogelijk hacks en gelekte wachtwoorden. De site biedt zo een archief waarin iedereen kan zoeken naar zijn eigen accounts.

Vul op deze website je e-mailadres of telefoonnummer in en je krijgt een overzicht te zien van alle datalekken waar jouw gegevens in gevonden zijn.

Per datalek vertelt Have I Been Pwned je wat voor informatie precies gelekt is. Moet je je zorgen maken over je bankgegevens, of alleen over je wachtwoord? En was je wachtwoord versleuteld - dus lastig te lezen - of meteen te gebruiken?

In de eerste plaats is het zinnig om je wachtwoord op deze website aan te passen. Maar denk ook eens na of je hetzelfde wachtwoord niet op verschillende plekken gebruikt. Is dat zo, dan is het zaak om ze zo snel mogelijk te vervangen door nieuwe, unieke wachtwoorden.

Zo maak je een sterk wachtwoord

Gebruik nooit basiswachtwoorden als '1234', 'welkom' of '1111'. Deze veelgebruikte wachtwoorden zijn binnen een seconde te kraken.

Moderne websites verwachten vaak dat je combinaties van letters, cijfers en tekens gebruikt. Slim, want zo'n brei tekens is een stuk moeilijker te raden dan bijvoorbeeld de naam van je huisdier of de geboortestad van je moeder.

Hoe langer het wachtwoord, hoe sterker het is. Gebruik geen combinatie van letters die standaard achter elkaar op het toetsenbord staan, zoals qwertyuio, want die worden doorgaans óók standaard geprobeerd door hackers.

Denk aan een zin

Vermijd ook het gebruik van een enkel, veelvoorkomend woord. Zulke wachtwoorden zijn gemakkelijk te kraken als een hacker besluit om gewoon het hele woordenboek te gebruiken. Een zin met woorden die niet logisch bij elkaar passen kan wel een goed idee zijn.

Zowel de brei van letters als zulke zinnen zijn lastig te onthouden, zeker als je voor elke website een nieuw wachtwoord moet verzinnen. Het is sowieso raadzaam om een wachtwoord te gebruiken dat je je via een geheugensteuntje gemakkelijk kan herinneren.

Denk aan een combinatie van woorden die goed 'klinkt' of een bijzonder beeld in je hoofd oproept. Met een beetje fantasie prent je zo het wachtwoord 'RegentRoz77PaardenVandaag' in, maar een hacker bedenkt het zo snel niet.

Gebruik een wachtwoordmanager

Je kan je wachtwoorden met de hand opschrijven en zo bewaren. Een wachtwoordmanager werkt echter sneller, ook al is deze methode net iets minder veilig, mocht een hacker ooit zo'n manager kraken.

Een app als LastPass of 1Password slaat al jouw wachtwoorden op in één kluis. Met een hoofdwachtwoord kun je vervolgens toegang krijgen tot alles wat in die kluis staat.

Dat is handig, want je hoeft dan niet al je wachtwoorden te herinneren. Maar wachtwoordmanagers hebben nog een paar voordelen: ze kunnen bijvoorbeeld sterke wachtwoorden voor je aanmaken. Je geeft dan aan hoe lang een wachtwoord moet zijn en wat voor tekens het moet gebruiken. Vervolgens vult de wachtwoordmanager zelf het nieuwe wachtwoord in en slaat hij dat op.

Een manager als LastPass checkt bovendien ook regelmatig of jij niet hetzelfde wachtwoord op verschillende plekken gebruikt. Geeft je wachtwoordmanager een waarschuwing? Neem dan even de tijd om je wachtwoord aan te passen. Zo bescherm je jezelf op het internet.