Slachtoffers van datingfraude in Nederland verliezen steeds meer geld. Ze zijn gemiddeld 30.000 euro kwijt, meldde de Fraudehelpdesk eerder deze week. Zo kun je datingfraude herkennen.

Datingfraude is een vorm van fraude waarbij het slachtoffer wordt misleid door iemand die zogenaamd verliefd is op hem of haar. De oplichters plukken foto's van het internet voor een valse identiteit en spreken vaak gebrekkig Engels. Ze zeggen vaak voor werk in het buitenland te zijn en dus niet in het echt te kunnen afspreken. Diegene doet net alsof hij of zij er alles aan doet om dit toch voor elkaar te krijgen.

De oplichter speelt tijdens de gesprekken in op de gevoelens van het slachtoffer door lieve berichtjes te sturen. In sommige gevallen stuurt diegene zelf een bosje bloemen op.

Ook maken de criminelen gebruik van de psychologische techniek 'spiegelen'. Is het slachtoffer gescheiden? Dan is de oplichter dat ook. Heeft het slachtoffer een kind dat ver weg woont? De oplichter toevallig ook.

Plotseling geld nodig

Op een gegeven moment vraagt de oplichter het slachtoffer om financiële hulp. De ander is zogenaamd plotseling ziek geworden en heeft medische rekeningen die moeten worden betaald, of de betaalpas werkt ineens niet meer. De oplichter vraagt het slachtoffer om geld voor te schieten en belooft zelf snel op bezoek te komen en dan het bedrag terug te betalen.

Als er eenmaal een bedrag is overgemaakt, vragen de oplichters daarna vaak om nog meer geld. Zo kan het schadebedrag flink oplopen. Op deze manier kan de fraude soms maanden doorgaan. Het slachtoffer denkt een relatie met iemand op te bouwen, maar wordt in werkelijkheid opgelicht.

Foto's opzoeken op Google

Maar wat moet je nou doen als je vermoedt dat je wordt oplicht? Volgens een woordvoerder van de Fraudehelpdesk is het verstandig om dan te gaan googelen. Via zoeken met een afbeelding op Google is het mogelijk om te controleren of profielfoto's en toegestuurde foto's nog ergens anders op het internet voorkomen. "Of je kunt vragen om videogesprek, zodat je kunt kijken of diegene wel echt is wie hij of zij beweert te zijn."

Daarnaast is het volgens de Fraudehelpdesk verstandig om nooit geld over te maken naar iemand die je nooit in levenden lijve hebt ontmoet. Ook is het belangrijk om er met je omgeving over te praten als je vermoedt dat je mogelijk te maken hebt met een oplichter. "Waar jij misschien niet direct alarmbellen hoort rinkelen, kan iemand in jouw omgeving dat wel hebben", aldus de woordvoerder.