Met een smartphone heb je altijd een camera op zak, totdat je telefoon nét op het verkeerde moment vol zit. Met deze tips ruim je je foto's op, zodat je de belangrijkste plaatjes niet hoeft te missen.

IOS en Android bieden al wat mogelijkheden om je smartphone snel op te schonen. Op Android-telefoons vind je bijvoorbeeld 'Ruimte vrijmaken' onder de opties in je Google Foto's-app. Met een druk op de knop verwijder je zo alle foto's die al geüpload zijn naar de servers van Google. Je bent ze dus niet kwijt. Ze vervuilen alleen je smartphone-geheugen niet meer.

Op iOS kun je je telefoon automatisch grote foto's laten verwijderen als ze naar je iCloud zijn verstuurd. Deze mogelijkheid vind je onder 'Foto's' in de iCloud-instellingen.

Foto's op datum in iOS

Het is gemakkelijk om een fotoalbum of alle foto's van één dag te verwijderen in iOS. Je klikt op de Foto's-app en sorteert je foto's op datum. Klik op 'selecteer', zoek de betreffende datum op en klik 'selecteer alle' links onderin. Je verwijdert daarna met één druk op de knop alle foto's van die datum.

Met de selectieknop kun je ook snel veel video's en foto's aanvinken. Je moet ze dan wel één voor één aanklikken.

Meerdere foto's verwijderen in Android

Android: open je Google Foto's-app. Je houdt de datum even ingedrukt. Vervolgens selecteert Android alle foto's die daarbij horen, waarna je ze zo kunt verwijderen.

Wil je meerdere foto's tegelijkertijd selecteren zonder dat ze bij één datum horen, dan moet je er één aanklikken. Vervolgens kun je met een swipe de andere foto's selecteren.

Vergeet niet dat zowel Android als iOS je foto's nog enige tijd kan bewaren nadat je ze hebt weggegooid. Controleer dus altijd je prullenbak nog even.

Apps om je telefoon op te schonen

Er zijn veel apps die je kunnen helpen om je fotogalerij schoon te houden. Bijvoorbeeld als je smartphone vol staat met dubbele foto's waarvan er één net iets minder mooi is dan de andere.

Voor iOS-gebruikers die graag veel foto's achter elkaar maken, is er Gemini (gratis). Deze app vindt alle foto's die sterk op elkaar lijken.

In die selectie speurt Gemini naar de mooiste foto's. Zijn ze wazig, verkleurd of niet helemaal scherp? Dan zet deze app ze voor je klaar. Je kunt daarna zelf bepalen of je de foto's verwijdert.

Zoek je een alternatief voor iOS en Android, dan is er Slidebox (gratis, met een betaalde versie). Slidebox laat je niet alleen snel en gemakkelijk foto's verwijderen, maar ook sorteren. Zo kun je albums aanmaken en elke foto met één swipe in het juiste album plaatsen.

Ruim alle bestanden op je telefoon op

De app Ccleaner (gratis, met betaalde opties) laat je je hele telefoon opschonen, niet alleen je foto's. Ccleaner vindt automatisch dubbele foto's en foto's met een slechte beeldkwaliteit en verwijdert ze voor je. Je kunt van tevoren instellen hoe grondig de app je telefoon moet opschonen.

Met Ccleaner kun je bovendien ook foto's uit WhatsApp- en andere privéconversaties verwijderen. Vaak blijven zulke foto's lang in het geheugen van je berichtenapps hangen, omdat ze niet standaard in je fotoapp te zien zijn. Ccleaner is voor Android-gebruikers een fijne totaaloplossing: ben je klaar met je foto's, dan kun je ook andere rotzooi snel van je smartphone verwijderen.