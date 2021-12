De Noorse uitgever Amedia heeft deze week te maken met een cyberaanval, waardoor niet alle 78 lokale kranten gedrukt kunnen worden. Dat meldt de uitgever op zijn website. Het gaat om een ransomwareaanval, waarbij computersystemen zijn gegijzeld en criminelen om losgeld vragen.

De aanval vond dinsdag plaats, waardoor er woensdag helemaal geen kranten geprint konden worden. Donderdag zijn van twintig titels kranten gedrukt, maar voor de rest was dat nog onmogelijk. Amedia zegt hard te werken om vrijdag met een oplossing voor klanten te komen.

Amedia is de grootste uitgever van lokaal nieuws in Noorwegen. Volgens de recentste cijfers bereikt het bedrijf dadelijk zo'n 2 miljoen lezers, onder wie 660.000 betalende abonnees.

Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit. Wel is een bericht waarin om losgeld wordt gevraagd achtergelaten in de systemen. Het is niet bekend om wat voor bedrag er wordt gevraagd, maar Amedia zegt niet van plan te zijn om te betalen.

Bij de aanval zijn computersystemen aangevallen waarin ook persoonsgegevens stonden. Daarbij gaat het om namen, adressen en mobiele telefoonnummers van klanten, schrijft Amedia. Het is niet bekend of er misbruik is gemaakt van de informatie; dat wordt onderzocht. Later zal het bedrijf betrokkenen informeren.

Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt. Amedia hoopt toegang te krijgen tot back-ups van de systemen. Er zijn volgens de uitgever experts ingeschakeld.