De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft nog twee maanden nodig voor onderzoek, voordat de Starship-raket zijn eerste baanvlucht kan maken. Daarmee loopt de lancering flinke vertraging op, want SpaceX was van plan de raket in januari 2022 te lanceren.

Voordat SpaceX groen licht krijgt, moet de FAA eerst "een belangrijke milieuevaluatie" uitvoeren. Het onderzoek van de autoriteit zou tot 31 december duren, maar de einddatum is nu verschoven naar 28 februari 2022.

Het uitstel is het gevolg van "de grote hoeveelheid discussies, vergaderingen en ingediende opmerkingen van adviserende partijen", schrijft de FAA. Ruim achttienduizend burgers stuurden opmerkingen naar de toezichthouder.

De lancering van de Starship-raket is zeer belangrijk voor SpaceX. Het bovenste deel ervan is al enkele keren getest, maar de volledige raket is nog niet eerder opgestegen. Dat moet volgend jaar gebeuren. De bedoeling van de eerste testvlucht is om de raket in een baan rond de aarde te brengen.

Directeur Elon Musk verwacht niet dat dit in één keer lukt. "Een eerste lancering gaat met veel risico's gepaard", zei hij. "Dus ik zeg niet dat het waarschijnlijk zal lukken, maar we zullen zeker veel vooruitgang boeken."

Uiteindelijk moet Starship astronauten naar de maan brengen. Ook wil SpaceX de raket gebruiken om voor het eerst mensen op Mars te zetten.