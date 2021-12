SpaceX-oprichter Elon Musk spreekt kritiek tegen dat zijn satellietproject Starlink te veel van de ruimte in beslag neemt. Er is ruimte voor tientallen miljarden satellieten, zegt hij tegen de Financial Times.

Musk reageerde op een recente claim van het hoofd van de European Space Agency, Josef Aschbacher. Hij beweerde dat Musk inmiddels zo veel macht heeft, dat hij nu de regels bepaalt voor de commerciële ruimtevaart.

"De ruimte is extreem groot en de satellieten zijn heel klein", zegt Musk tegen de Financial Times. "Wij blokkeren helemaal geen anderen en dat willen we ook niet. Een paar duizend satellieten is niets. Vergelijk het met een paar duizend auto's op aarde, dat stelt ook niets voor."

Niet alle experts zijn het daarmee eens. Omdat de satellieten met een zeer grote snelheid bewegen, zou meer afstand nodig zijn. Ook hebben wetenschappers eerder bezorgdheden geuit over de risico's van botsingen in de ruimte. Inmiddels vliegen er zo'n 30.000 stukken ruimtepuin en satellieten rond de aarde.

Deze week kwam SpaceX nog in het nieuws nadat China een klacht had ingediend bij de Verenigde Naties. Het Chinese ruimtestation Tiangong zou de afgelopen twee jaar twee keer hebben moeten uitwijken om een botsing met een Starlink-satelliet te voorkomen.

Met zijn Starlink-satellieten wil Elon Musk internet vanuit de ruimte aanbieden. Dat zou vooral van pas komen in gebieden op aarde waar nauwelijks internetverbindingen zijn. SpaceX heeft daarvoor nu al zo'n 1.900 satellieten in een baan rond de aarde, maar dat moeten er in 2024 zesduizend zijn.