Veel techbedrijven houden hun plannen voor 2022 nog geheim, maar een aantal trends is al bekend. Zo zal het huidige chiptekort aanhouden en zetten bedrijven meer in op de zogeheten metaverse.

Chiptekorten tot ver in 2022

In 2020 was het al lastig om aan sommige producten te komen, zoals laptops, smartphones en spelcomputers. Dat was ook in 2021 zo en de tekorten zullen in 2022 aanhouden. Dat komt door het wereldwijde chiptekort.

Het tekort is onder meer als gevolg van de corona-uitbraak ontstaan. Doordat consumenten vanwege de pandemie meer thuiswerkten en afleiding zochten, was er vanuit consumenten meer vraag naar apparatuur. Maar fabrikanten konden die vraag niet aan.

Om de productiecapaciteit te verhogen, zijn meer fabrieken nodig en meer apparaten die de chips kunnen maken. Maar het kost miljarden en flink wat tijd om die uit de grond te stampen. Volgens analisten van Gartner zal het chiptekort nog tot ver in 2022 aanhouden en zullen de naweeën van de problemen mogelijk tot in 2023 of 2024 gevoeld worden.

Sociale media moeten kindvriendelijker worden

De eerste stappen om sociale media als TikTok en Instagram geschikter voor kinderen te maken, zagen we in 2021. Maar in 2022 wordt het onderwerp nog belangrijker. Techbedrijven en beleidsmakers gaan meer ondernemen om dat voor elkaar te krijgen.

Zo heeft Instagram beloofd ouders meer controle te geven over wat hun kinderen op het netwerk doen en zullen tieners af en toe het advies krijgen om even een pauze te nemen. TikTok heeft zijn algoritmes al aangepast, zodat mogelijk schadelijke onderwerpen als zelfbeschadiging niet meer worden getoond. In het nieuwe jaar zullen meer verbeteringen worden doorgevoerd.

Metaverse krijgt langzaam vorm

De metaverse werd in 2021 in één keer op de kaart gezet door Facebook-moederbedrijf Meta. De metaverse is simpel gezegd een virtuele wereld waar van alles te doen is: van winkelen en werken tot afspreken met vrienden.

In het komende jaar zullen meerdere bedrijven hun plannen voor de metaverse uit de doeken doen. Toch is de verwachting dat de metaverse ook in 2022 nog in de kinderschoenen zal staan. Het kan nog jaren duren voordat de virtuele wereld zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen.

Ook worden verschillende virtual- en augmentedrealityheadsets verwacht die nodig zijn om mensen zich te laten onderdompelen in de virtuele wereld. Onder meer Meta werkt aan nieuwe brillen. Volgens geruchten zal ook Apple in 2022 een headset presenteren.

Aanvallen met ransomeware worden heviger

Er waren in het afgelopen jaar al een paar grote cyberaanvallen. Belangrijke bedrijven kregen ermee te maken. Denk aan de aanval op oliepijplijnbedrijf Colonial Pipeline, waardoor leidingen werden gesloten. Het leidde op sommige plekken in de VS tot olietekorten en hamstergedrag.

In 2022 worden meer dergelijke aanvallen verwacht. Daarbij worden computersystemen door hackers geblokkeerd en in ruil voor losgeld vrijgegeven. Experts zien niet alleen een stijging in het aantal aanvallen, maar ook in de bedragen die criminelen eraan overhouden. Bedrijven krijgen dan ook het advies om meer te investeren in de beveiliging van hun systemen.

Mogelijk minder wachtwoorden voor veiliger inloggen

In september 2021 kondigde Microsoft aan dat gebruikers niet per se meer een wachtwoord hoeven te gebruiken. Zij kunnen ook gebruikmaken van andere manieren om in te loggen, zoals gezichtsherkenning of via een code in een app.

Wat andere bedrijven van plan zijn, is nog niet bekend. Mogelijk volgen volgend jaar meer concerns het voorbeeld van Microsoft. Dat is volgens de FIDO Alliance, een belangengroep die voor veiligere manieren van inloggen pleit, lastig te zeggen. "Het kost tijd", zei directeur Andrew Shikiar tegen NU.nl. "Vooral omdat wachtwoorden in ons digitale leven geworteld liggen. Wel is de technologie momenteel op een punt waarbij het voor bedrijven gemakkelijker is een wachtwoordvrije omgeving te creëren."