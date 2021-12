Het radioverkeer met vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken verstoord door een FM-zender uit Gelderland. Die had een vergunning, maar hield zich niet aan de regels, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Op de frequentie, die voor instructies aan naderend vliegverkeer wordt gebruikt, was meerdere keren muziek te horen.

Het Agentschap Telecom heeft de zender uit de lucht gehaald, waarmee de verstoring ophield. Een woordvoerder zegt dat het een evenementenzender was die tijdelijk werd gebruikt voor een inzamelingsactie. Volgens hem werd de storing veroorzaakt door of een te hoge mast, of onjuist gebruik van de apparatuur of een te hoog vermogen waarmee werd uitgezonden. Welke van de drie is onbekend.

LVNL meldt dat er geen sprake was van een acuut gevaarlijke situatie. Maar een verstoring van radioverbindingen in de luchtvaart vormt wel degelijk een risico, omdat er dan geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en de piloten. Dat kan er toe leiden dat vliegtuigen in het drukke luchtruim rondom Schiphol elkaar te dicht naderen, omdat een piloot een instructie te laat doorkrijgt.

Jaarlijks komen er geregeld meldingen van piloten over muziek die stoort op de luchtvaartband, veelal afkomstig van etherpiraten. Dit jaar ging het om tien meldingen.